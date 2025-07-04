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04 июля, 19:15

Транспорт

Новости Москвы: более 47 тыс случаев парковки на газонах выявили сотрудники МАДИ

Новости Москвы: более 47 тыс случаев парковки на газонах выявили сотрудники МАДИ

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Более 47 тысяч случаев парковки на газонах выявили сотрудники МАДИ за полгода. Такие действия автомобилистов наносят ущерб растениям и нарушают плодородные слои почвы. Гражданам придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, для юрлиц сумма наказания может составить 300 тысяч.

На стройках Москвы провели 1,8 тысячи проверок за 6 месяцев. Специалисты выяснили, как там соблюдаются экологические и санитарные нормы. В частности, нет ли превышения уровня шума. Для выявления нарушений на стройплощадках устанавливаются камеры видеонаблюдения и датчики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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