В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады и на внутренней стороне в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в пределах Садового кольца. Вечером сложности ожидаются по направлению в область на радиальных трассах и на участках, где идут строительные работы или произошли аварии.

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