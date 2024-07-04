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04 июля, 13:15

Транспорт

В ЦОДД предупредили о локальных затруднениях в Москве 4 июля

В ЦОДД предупредили о локальных затруднениях в Москве 4 июля

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Как сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова, вечером 4 июля в Москве возможны локальные затруднения на Ленинградском шоссе, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, а также на МКАД.

В ведомстве призывают москвичей не оставлять в жару животных и детей в машинах, так как они быстро нагреваются на солнце. Водителей просят быть внимательными за рулем и не отвлекаться на телефон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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