Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С обновленных автовокзалов Москвы можно отправиться в поездки по городам России и Белоруссии. Сейчас в городе действуют пять автовокзалов, на которых есть все для комфорта пассажиров.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу – использовать в городских программах пожелания москвичей. Наша цель – делать именно то, что хотят жители столицы, поэтому мы максимально открыты для предложений и запустили проект "Наш Московский транспорт". Москвичи уже внесли свои идеи по расположению пешеходных переходов в оживленных местах, варианты размещения светофоров и продления популярных автобусных маршрутов. Этим летом подведем итоги и наградим авторов наиболее удачных инициатив", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В субботу, 13 июля, в центре столицы пройдет традиционный парад ретротранспорта с участием исторических трамваев и коллекционных авто. Парадная колонна стартует в 11:00 от метро "Новокузнецкая" и поедет до метро "Чистые пруды". Уникальные трамваи и машины можно будет увидеть на Чистопрудном бульваре с 11:30 до 18:00.