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Транспорт

Краткосрочные полисы ОСАГО могут появиться в РФ осенью

Краткосрочные полисы ОСАГО могут появиться в РФ осенью

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Краткосрочные полисы ОСАГО могут появиться в России уже этой осенью. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Законопроект в данный момент рассматривает Госдума, в апреле он был принят в первом чтении. Авторы предлагают сократить минимальный срок заключения договора с года до одного месяца. Это значит, что автовладельцы смогут оформлять обязательную страховку на любой период.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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