Новости часа: Ликсутов назвал число пассажиров на Северном и Южном речных вокзалах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч пассажиров прибыли и отправились с причалов Северного и Южного речных вокзалов Москвы за два месяца. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился более чем на 13%. Это данные оперштаба.

Участники беспорядков во Франции разгромили более 240 учебных заведений. Об этом заявил министр образования страны Пап Ндиайе.