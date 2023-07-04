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Общество

Новости часа: Ликсутов назвал число пассажиров на Северном и Южном речных вокзалах

Новости часа: Ликсутов назвал число пассажиров на Северном и Южном речных вокзалах

Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до четырех километров

Более 700 теплоходов приняли и отправили причалы Северного и Южного речных вокзалов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 80 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Лужнецкой эстакаде

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

В США разрешили испытывать прототип летающего автомобиля

"Утро": затор длиной пять километров образовался на Ярославском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч пассажиров прибыли и отправились с причалов Северного и Южного речных вокзалов Москвы за два месяца. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился более чем на 13%. Это данные оперштаба.

Участники беспорядков во Франции разгромили более 240 учебных заведений. Об этом заявил министр образования страны Пап Ндиайе.

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