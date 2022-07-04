Новости последнего часа: ж/д станцию Очаково закроют на реконструкцию с 10 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию Очаково Киевского направления железной дороги с 10 июля закроют на реконструкцию до конца года, заявил Дептранс.

Проект, направленный на защиту семьи от избыточного вмешательства, внесли в Госдуму. Об этом рассказала глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Путевки в Турцию подорожали на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили туроператоры.