Новости последнего часа: пассажирам раздадут воду на 23 станциях московского метро 4 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бутылки с водой бесплатно раздают на 23 станциях столичного метро из-за жары. Об этом заявил Дептранс.

Более 100 поликлиник реконструируют по новому московскому стандарту. Уже 50 поликлиник отреставрировано, рассказал Сергей Собянин.

Санкции вынуждают Россию в сжатые сроки выстроить свой технологический суверенитет. Об этом сообщил Михаил Мишустин.