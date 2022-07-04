Бочкарев заявил, что станция "Печатники" БКЛ готова на 70%

Станция "Печатники" Большой кольцевой линии метро готова уже на 70%. Там уже занимаются внутренней отделкой. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Полностью БКЛ должны достроить уже в этом году. А в 2023 году ее откроют для пассажиров. Также Бочкарев рассказал, что через пять лет метро построят до Троицка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.