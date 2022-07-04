Воду начали раздавать пассажирам на 18 станциях столичного метро и МЦК

В столице продолжается жара. Жителям города 4 июля бесплатно раздают воду. Получить ее можно в метро и на МЦК. В списке находятся 18 станций.

Это, например, станции "Чистые пруды", "Кропоткинская", "Багратионовская", "Фили". Если говорить про Московское центральное кольцо, то получить воду можно на станции Лихоборы, Стрешнево и ЗИЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.