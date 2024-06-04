Дополнительные полосы появились на съездах с ТТК на МСД в Москве

Количество полос на съездах с Третьего транспортного кольца на Московский скоростной диаметр в обе стороны в районе Нижегородской улицы увеличилось благодаря переразметке. Там, где была одна полоса, стало две, а вместо двух полос стало три.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, съезды на этом участке стали быстрее для более чем 14 тысяч водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



