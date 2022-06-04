Часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке самолета прилетела в Москву. Остальные приедут в воскресенье, 5 июня. Об этом сообщили в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки.

Один из туристов рассказал, что компания "Аэрофлот" оперативно и на хорошем уровне оказала поддержку пассажирам самолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

