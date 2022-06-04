Часть россиян вылетала из Шри-Ланки в Москву

Часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолета вылетела в Москву.

В Херсоне восстановлены помещения телеканала, радиостудии и типографии, сообщила администрация региона.

За год импортные детали в оборудовании для экомониторинга Москвы заменят российскими, сообщил Антон Кульбачевский.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

