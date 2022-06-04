В Москве завершился парад ретротранспорта

В субботу на улицах Москвы можно было попасть в прошлое. На Чистопрудном бульваре завершился парад ретротранспорта.

Колонна стартовала от Садовнического проезда и завершила свой маршрут на Чистопрудном бульваре, где простояла до пяти вечера. Возглавляла парад конка, запряженная лошадьми.

Кроме техники на бульваре появилась точка диспетчера депо и импровизированный московский дворик. Впервые в параде были представлены экспонаты Музея Гаража особого назначения ФСО. Также можно было рассмотреть трамваи, мотоциклы и коллекционные автомобили. Всего около 30 единиц техники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

