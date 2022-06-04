Часть россиян вылетела из Шри-Ланки в Москву

Часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке самолета вылетела в Москву. Ожидается, что вторая группа туристов отправится домой в воскресенье.

На минувшей неделе в Коломбо был задержан самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот". Около 200 россиян не смогли улететь в Москву, их разместили в гостиницах. Накануне МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием борта и потребовал в сжатые сроки решить вопрос с отправкой граждан России домой.

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