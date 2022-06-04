В центре Москвы ограничили движение из-за парада ретротранспорта

В центре Москвы ограничено движение из-за парада ретротранспорта. Полностью перекрыты Чистопрудный бульвар от Покровки до Мясницкой, а также Белгородский проезд.

Именно на Чистых прудах сейчас стоят коллекционные автомобили. Там на них можно посмотреть до 17:00 субботы. Впервые представлены экспонаты Музея Гаража особого назначения ФСО.

Также можно рассмотреть трамваи разных поколений, машины и мотоциклы времен СССР. Всего около 30 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

