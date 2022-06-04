В Москве стартовал парад ретротранспорта. По городу едут десятки раритетных машин. Парад завершится на Чистопрудном бульваре, где машины будут стоять до 17:00.

Москвичи смогут рассмотреть автомобили и мотоциклы времен СССР, трамваи разных поколений и экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

