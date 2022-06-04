Ретротранспорт проедет по Москве в субботу

В субботу по Москве проедут десятки раритетных машин. Посмотреть на коллекционную технику прошлого века могут все желающие. Это экспонаты музея Гаража особого назначения ФСО, трамваи, грузовики и мотоциклы.

Подробнее о том, по какому маршруту пройдет парад и где ограничат движение, – в сюжете телеканала Москва 24.

