Движение ограничат в центре Москвы 4 июня из-за парада ретротранспорта

В субботу в центре Москвы ограничат движение из-за парада ретротранспорта. Парад начнется от станции метро "Новокузнецкая". Оттуда колонна стартует в 10:30. От Покровских Ворот до метро "Чистые пруды" возглавлять парад будет конка.

Старинный транспорт займет проезжую часть Чистопрудного бульвара. Там он простоит до 17:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

