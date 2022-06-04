Самолету "Аэрофлота" запретили покидать Шри-Ланку до 16 июня

Суд Шри-Ланки запретил лайнеру "Аэрофлота" покидать государство минимум до 16 июня. Между тем, сам перевозчик сообщил о приостановке рейсов в эту страну.

До понедельника всех застрявших там туристов вернут в Россию. Пока люди ждут вылета в местных гостиницах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

