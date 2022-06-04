Группа туристов из России застряла на Шри-Ланке

Группа туристов из России не может вернуться домой из Шри-Ланки. Местные власти запретили лайнеру "Аэрофлота" покидать страну, когда тот готовился к вылету.

В МИД РФ данное решение посчитали безосновательным и выразили протест послу государства. В министерстве пригрозили Шри-Ланке ухудшением отношений, если проблему не удастся решить.

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