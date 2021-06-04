Председатель "Союза пешеходов" рассказал о статистике погибших на электросамокатах

Председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов рассказал о статистике погибших на электросамокатах.

Он отметил, что в прошлом году погибли шесть человек, но это только водители электросамокатов, которые попали под автомобили.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались обыски в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после произошедшей серии наездов на несовершеннолетних. Информация об этом появилась на сайте регионального Следственного комитета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.