Новости часа: некоторые станции метро будут работать только на вход или пересадку 5 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Некоторые станции метро в центре города будут работать только на вход или пересадку 5 мая, предупреждает столичный Дептранс.

На рынке "Москва – на волне" в рамках фестиваля "Пасхальный дар" пройдет конкурс поваров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Также на портале появился анонс конкурса дизайна "Яркий город".