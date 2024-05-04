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Новости

04 мая, 19:30

Город

Новости часа: некоторые станции метро будут работать только на вход или пересадку 5 мая

Новости часа: некоторые станции метро будут работать только на вход или пересадку 5 мая

Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится 5 мая из-за репетиции парада

Новости часа: пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское

Арендованные СИМ будет автоматически снижать скорость до нуля в парке Горького

Три двери сделали в вагонах нового поезда "Иволга 4.0"

Новости часа: режим работы городского транспорта поменяется в Москве на Пасху

Новости часа: два производственных кластера появятся в ТиНАО

Движение велосипедов ограничили в парке Горького из-за работ по благоустройству

Новости часа: Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

Движение электросамокатов ограничили в парке Горького

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Некоторые станции метро в центре города будут работать только на вход или пересадку 5 мая, предупреждает столичный Дептранс.

На рынке "Москва – на волне" в рамках фестиваля "Пасхальный дар" пройдет конкурс поваров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Также на портале появился анонс конкурса дизайна "Яркий город".

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