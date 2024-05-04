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04 мая, 09:15

Транспорт

Расписание поездов изменилось на МЦД-2 с 4 по 6 мая

Расписание поездов изменилось на МЦД-2 с 4 по 6 мая

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С 4 по 6 мая изменилось расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2. Изменения будут действовать в связи с ремонтными работами на главном пути.

На Курском направлении поезда будут следовать укороченными маршрутами от Царицыно и Курьянова. Интервалы от Подольска до Царицына увеличатся до получаса, а от Царицына до Курского вокзала – до 2,5 часов.

На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабина пойдут до Стрешнева и Курского вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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