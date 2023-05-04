Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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04 мая, 20:00

Транспорт

Росавиация сохранит субсидируемые рейсы на наиболее значимых направлениях

Росавиация сохранит субсидируемые рейсы на наиболее значимых направлениях

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Росавиация корректирует сеть региональных маршрутов, на которых действуют субсидии. Льготную программу оптимизируют по решению правительства.

Однако в ведомстве подчеркивают, что субсидирование наиболее значимых направлений сохранится. По данным некоторых СМИ, госпрограмму региональных перелетов сократили с девяти до 7,5 миллиарда рублей. Больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге и Дагестане.

По словам экспертов, под сокращение могли попасть не самые популярные направления у россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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