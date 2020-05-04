Новости Московского транспорта

Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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Южный речной вокзал открылся после реконструкции. За 1,5 года ремонта вокзалу вернули практически полностью утраченный облик здания, при этом сохранили архитектурное наследие. На свое место вернулись шпиль, компас и пять скульптур – символы пяти морей, с которыми связана столица. Здесь также расположены выставочное пространство Музея Транспорта Москвы, кафе и ресторан, терраса с шезлонгами, смотровая площадка с видами на Москву-реку и "Остров мечты".

"В этом сезоне причалы Северного и обновленного Южного речного вокзала примут и отправят больше 2 тысяч теплоходов. Можно будет поехать в круиз более чем по 30 городам России – Нижний Новгород, Углич, Ярославль, Мышкин, Кострома, Плес, Рязань, Коломна, Тверь, Казань и другим. Речные вокзалы Москвы займут свое место в числе важных транспортных узлов и современных общественных пространств", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Велосезон официально стартовал в Москве. В этом году в городе заработает 776 станций велопроката и будет доступно больше 10 тысяч электрических и механических велосипедов.

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