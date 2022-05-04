Новая выделенная полоса заработала на Новопеределкинской улице в Москве

На западе Москвы открыли новую выделенку. Она проходит по Новопеределкинской улице. Об этом сообщили в городском правительстве.

С ее помощью планируют уменьшить время в пути для пассажиров, а также увеличить скорость движения на участке, не пренебрегая безопасностью.

Новой выделенной полосой могут воспользоваться пассажиры четырех маршрутов общественного транспорта. Это около 13 тысяч человек в сутки. В год экономия времени, по подсчетам мэрии, составим около шести часов.

Всего в Москве сейчас 97 выделенных полос, а до конца 2022 года планируют ввести еще около 30 километров таких участков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.