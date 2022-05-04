"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы между Москвой и Дели с 5 мая

С 5 мая "Аэрофлот" возобновляет полеты в Индию. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Самолеты будут летать дважды в неделю по маршруту Москва – Дели. Обслуживать эти рейсы будут Airbus A330. На сайте "Аэрофлота" уже можно купить билеты. Их стоимость начинается от 14 тысяч в одну сторону.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.