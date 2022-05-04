Поезда не останавливаются на станции МЖД Новохохловская из-за задымления

Поезда временно не останавливаются на станции МЖД Новохохловская. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

В вестибюле задымилась электрощитовая. Поезда на Курском направлении МЖД в сторону Москвы и области идут мимо платформы. На станцию отправили бригаду энергетиков.

В пресс-службе заявили, что на расписание поездов происходящее не повлияет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.