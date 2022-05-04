В северном вестибюле станции метро "Окружная" закончили монтаж эскалаторов – Бочкарев

В северном вестибюле станции метро "Окружная", который откроют в этом году, уже закончили монтаж эскалаторов, об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более 200 мероприятий ко Дню Победы пройдут в Москве. Об этом заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Венгрия не может поддержать эмбарго ЕС на импорт российской нефти, рассказал глава МИД страны Петер Сийарто.