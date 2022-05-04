Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Уфу

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Уфу можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 снизил стоимость почти на две с половиной тысячи рублей, сейчас приобрести минимальный тариф можно за 5 272 рубля. "Аэрофлот" скинул три тысячи рублей, теперь улететь можно за 6 498 рублей.

У "Победы" подешевел тариф на две тысячи рублей, теперь билет стоит 5 599 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.