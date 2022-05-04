Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Мурманск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Мурманск можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 минимальный тариф немного подешевел. Билет на этой неделе стоит 5 176 рублей. "Аэрофлот" предлагает улететь за 6 537 рублей.

У "Победы" самое выгодное предложение. Сейчас билет можно купить за 3 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.