Участок метро Москвы от "Дубровки" до "Волжской" открыли досрочно 4 мая

4 мая досрочно открыли участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до "Волжская". Движение поездов запустили на шесть дней раньше запланированного срока. Об этом сообщается в телеграм-канале Сергея Собянина.

Участок салатовой линии закрывали, пока строили переход для пересадки на станцию "Печатники" Большой кольцевой линии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.