Участок метро Москвы от "Дубровки" до "Волжской" откроют досрочно 4 мая

В среду, 4 мая, откроют участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. Его закрывали на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники", рассказали в Дептрансе.

Пока велись строительные работы, действующую инфраструктуру на участке тоже обновили: заменили рельсы, промыли путевые стены, колонны, тоннели, отремонтировали светильники, электрооборудование, проверили эскалаторы.

Скоро откроется новая станция "Печатники". Горожане смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы. На одноименной станции салатовой линии станет свободнее на треть, а южный участок линии разгрузится примерно на 15%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.