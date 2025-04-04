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04 апреля, 07:30

Транспорт

ФАС предложила увеличить плату за возврат железнодорожных билетов

ФАС предложила увеличить плату за возврат железнодорожных билетов

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Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления о повышении платы за возврат железнодорожных билетов – до 10% от их стоимости. Нововведение объясняют необходимостью борьбы с искусственным дефицитом.

В сезон билеты быстро раскупаются, но часть пассажиров в итоге не едет, и поезда оказываются не полностью загруженными. По словам экспертов, минимальные билеты до 1 000 рублей, возможно, не будут облагаться сбором, для остальных планируют ввести процентную ставку или фиксированную сумму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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