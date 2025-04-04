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04 апреля, 07:15

Транспорт

Во Внуково началась модернизация зоны контроля документов

Во Внуково началась модернизация зоны контроля документов

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В аэропорту Внуково стартовали работы по модернизации зоны паспортного контроля. Обновление продлится до 30 апреля. В этот период возможны очереди и увеличение времени прохождения процедур.

Как отметили в администрации Внуково, модернизация необходима для повышения эффективности, надежности и интеграции новых технологий в систему безопасности. Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета, заранее готовить документы и следить за актуальной информацией о рейсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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