Во Внуково началась модернизация зоны контроля документов

В аэропорту Внуково стартовали работы по модернизации зоны паспортного контроля. Обновление продлится до 30 апреля. В этот период возможны очереди и увеличение времени прохождения процедур.

Как отметили в администрации Внуково, модернизация необходима для повышения эффективности, надежности и интеграции новых технологий в систему безопасности. Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета, заранее готовить документы и следить за актуальной информацией о рейсе.

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