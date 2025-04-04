На МЦД-2 изменили расписание из-за строительства путепровода

С 4 апреля и до конца месяца меняется расписание поездов на МЦД-2. Ограничения связаны со строительством нового путепровода на севере столицы.

Изменения будут действовать по пятницам и субботам. После 21:00 поезда начнут курсировать по укороченным маршрутам, интервалы движения увеличатся, местами – до одного часа. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание.

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