Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 07:15

Транспорт

На МЦД-2 изменили расписание из-за строительства путепровода

На МЦД-2 изменили расписание из-за строительства путепровода

"Мой район. Новости": возле школы в Таганском районе оборудуют безопасный переход

Четыре станции откроют на Троицкой линии столичного метро в этом году

Самолеты с рейсами в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за тумана

"Московский патруль": 1,5 тысячи аварий с водителями СИМ произошли в прошлом сезоне

Аэропорт Внуково предупредил о возможных очередях на паспортном контроле

Россия и Абхазия возобновят прямое авиасообщение с 1 мая

Движение на Большой кольцевой линии метро восстановлено

ЦППК обновит более 1 100 станций к летнему сезону

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

С 4 апреля и до конца месяца меняется расписание поездов на МЦД-2. Ограничения связаны со строительством нового путепровода на севере столицы.

Изменения будут действовать по пятницам и субботам. После 21:00 поезда начнут курсировать по укороченным маршрутам, интервалы движения увеличатся, местами – до одного часа. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика