Водители воспользовались перехватывающими парковками Москвы более 500 тыс раз в 2024 году

С начала 2024 года в Москве водители бесплатно воспользовались перехватывающими парковками более 500 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что чтобы бесплатно оставить автомобиль на перехватывающей парковке, водителю надо припарковаться на ней с 05:30 до 02:00. Также необходимо совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД, а также использовать при оплате поездок один и тот же проездной или транспортную карту "Тройка".

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