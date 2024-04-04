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04 апреля, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал об обстановке на дорогах 4 апреля

Дептранс рассказал об обстановке на дорогах 4 апреля

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В столичном департаменте транспорта рассказали о дорожной обстановке в четверг, 4 апреля, а также на предстоящих выходных. В ведомстве напомнили, что в переходе со станции "Комсомольская" на Сокольническую линию эскалатор закрыт на ремонт. Кроме того, с 5 по 7 апреля изменится расписание движения поездов МЦД-3 на Ленинградском и Казанском направлениях.

Тем временем на Ленинском проспекте в обоих направлениях, а также на 14-м и с 29-го по 32-й километр МКАД идут строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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