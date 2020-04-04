Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Парад трамваев пройдет 6 апреля на Лесной улице в Москве. Мероприятие приурочено к 125-летию запуска первых электрических трамваев в столице. Транспорт доедет до Тверской Заставы, где состоится выставка вагонов разных поколений. На данный момент трамвайный парк в Москве состоит на 95% из современных моделей, что создает тренд развития этого вида транспорта в стране.

"Количество угонов и автомобильных краж в столице сократилось в 19 раз с начала работы комплексов фотовидеофиксации. Камеры сканируют весь поток автомобилей на дорогах Москвы. Нейросеть автоматически сверяет номера машин с базами розыска. Если обнаружен угнанный транспорт, система мгновенно посылает сигнал в правоохранительные органы. За прошлый год в столице зафиксировали 676 угонов. Для сравнения, в 2012 году было зафиксировано порядка 13 тысяч подобных случаев", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В марте более 125 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы, где прошло около 70 бесплатных мероприятий. Сейчас вокзалы готовят к открытию летней пассажирской навигации, для посетителей подготовят новые интересные развлечения.