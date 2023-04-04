Прямые рейсы из России в Марокко возобновятся 2 мая

Марокко возобновит 2 мая прямое авиасообщение с Россией. Летать из Касабланки в Москву будет местная авиакомпания Royal Air Maroc. На ее сайте уже можно купить авиабилеты.

По данным системы бронирования, вылеты из аэропорта Домодедово будут осуществляться два раза в неделю – по средам и пятницам. Стоимость поездки туда и обратно на майские праздники превышает 90 тысяч рублей на одного пассажира.

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