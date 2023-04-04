Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 19:45

Транспорт

Прямые рейсы из России в Марокко возобновятся 2 мая

Прямые рейсы из России в Марокко возобновятся 2 мая

Новости часа: суд рассматривает вопрос об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Около 500 дорожных камер с нейросетью установлено в Москве

Расписание поездов на Казанском направлении изменится с 5 до 26 апреля

Столичным мотоциклистам рекомендовали воздержаться от поездок до открытия мотосезона

Новости часа: Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в питерском кафе

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Контролеры провели усиленные проверки в столичном наземном транспорте

Около 50 тыс автомобилей планируют собрать на заводе "Москвич" в этом году – Собянин

Около 500 дорожных камер с нейросетью установлено в столице

Марокко возобновит 2 мая прямое авиасообщение с Россией. Летать из Касабланки в Москву будет местная авиакомпания Royal Air Maroc. На ее сайте уже можно купить авиабилеты.

По данным системы бронирования, вылеты из аэропорта Домодедово будут осуществляться два раза в неделю – по средам и пятницам. Стоимость поездки туда и обратно на майские праздники превышает 90 тысяч рублей на одного пассажира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттуризмвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика