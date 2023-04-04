Контролеры провели усиленные проверки в столичном наземном транспорте

В Москве 4 апреля провели усиленные проверки на наиболее проблемных маршрутах наземного транспорта. Работали сразу несколько контролеров, чтобы процесс не занимал много времени. Только нарушителям приходилось задержаться пока на них составляли протокол об административном правонарушении.

С начала года число инспекторов в наземном городском транспорте увеличили. Теперь они чаще выходят именно на те маршруты, где больше всего безбилетников. В марте контролеры проверили более 900 тысяч билетов – это примерно на 23% больше, чем в феврале.

Штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.