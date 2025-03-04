БКЛ улучшила транспортную ситуацию в Москве за два года

Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро исполнилось два года. Этот проект, реализованный за 10 лет, стал одним из крупнейших в истории метростроения. Протяженность линии составляет 70 километров, на ней расположены 31 станция и 20 пересадок на другие ветки метро, центральные диаметры и железнодорожные станции.

БКЛ значительно разгрузила другие линии метро, предоставив пассажирам десятки новых удобных маршрутов. Благодаря этому жители и гости столицы экономят до 45 минут в день. В рабочие дни линией пользуются более 1,4 миллиона человек, а за два года было совершено свыше 740 миллионов поездок.

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