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04 марта, 12:45

Транспорт

Несколько перехватывающих парковок вдоль улиц организовали в столице

Несколько перехватывающих парковок вдоль улиц организовали в столице

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Перехватывающие парковки появились вдоль улиц Москвы. Определить стоянки автомобилисты могут по информационным щитам. Они работают по тем же правилам, что и перехватывающие парковки со шлагбаумом.

Достаточного количества перехватывающих стоянок не хватает, и для них нужна специальная площадка. А парковки вдоль улиц – это более простая система. Проверку ее деятельности осуществляют сотрудники Дептранса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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