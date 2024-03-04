Несколько перехватывающих парковок вдоль улиц организовали в столице

Перехватывающие парковки появились вдоль улиц Москвы. Определить стоянки автомобилисты могут по информационным щитам. Они работают по тем же правилам, что и перехватывающие парковки со шлагбаумом.

Достаточного количества перехватывающих стоянок не хватает, и для них нужна специальная площадка. А парковки вдоль улиц – это более простая система. Проверку ее деятельности осуществляют сотрудники Дептранса.

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