Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Прокат электросамокатов в Москве может открыться в конце марта

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

"Деньги 24": водители смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО в РФ с 2 марта 2024 года

"Интервью": Алексей Шапошников – о безопасной езде на электросамокатах

Флешмоб в честь первого года работы БКЛ провели на станции "Деловой центр"

Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

"Актуальный репортаж": как строительство БКЛ повлияло на транспортную систему Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Большой кольцевой линии исполнился один год. Это самое протяженное метрокольцо в мире. С запуском БКЛ поездки стали удобнее для всех жителей Москвы, а 1,2 миллиона москвичей получили новые станции в пешей доступности.

"За три месяца пассажиры совершили более 175 тысяч поездок на автобусах сервиса "По пути". Это на 20% больше, чем прошлой зимой. Автобусы уникального для России сервиса перевозок по требованию помогают быстро и удобно добираться до 5 станций метро и МЦД в ТиНАО и инновационном центре "Сколково", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Современный поезд российского производства "Иволга 4.0" проходит обкатку без пассажиров. Совсем скоро новый подвижной состав будет курсировать на МЦД.

Читайте также
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика