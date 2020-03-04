Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Большой кольцевой линии исполнился один год. Это самое протяженное метрокольцо в мире. С запуском БКЛ поездки стали удобнее для всех жителей Москвы, а 1,2 миллиона москвичей получили новые станции в пешей доступности.

"За три месяца пассажиры совершили более 175 тысяч поездок на автобусах сервиса "По пути". Это на 20% больше, чем прошлой зимой. Автобусы уникального для России сервиса перевозок по требованию помогают быстро и удобно добираться до 5 станций метро и МЦД в ТиНАО и инновационном центре "Сколково", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Современный поезд российского производства "Иволга 4.0" проходит обкатку без пассажиров. Совсем скоро новый подвижной состав будет курсировать на МЦД.