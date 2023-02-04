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Транспорт

Болдинская осень ждет москвичей в вагонах метро

Болдинская осень ждет москвичей в вагонах метро

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Болдинская осень ждет москвичей в вагонах метро. В столичном метрополитене начал курсировать тематический поезд, посвященный Нижегородской области. Пассажиры во время поездки узнают о городах и селах региона. Например, о знаменитом селе Большое Болдино, в котором провел долгое время Александр Пушкин. Тематические стенды расскажут об истории области и о местных народных промыслах. Также пассажиры узнают, как провести выходные в Нижнем Новгороде. Познавательный поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до июля. Помимо этого, пассажиры могут купить билет "Единый" с информацией о Нижегородской области. В продаже – 200 тысяч экземпляров.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

транспортметровидеоАнастасия Бородина
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