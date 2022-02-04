Верховный суд РФ подтвердил запрет садиться за руль после приема сердечного препарата

Верховный суд России отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав после того, как он сел за руль после приема сердечного препарата на основе фенобарбитала.

Истец не пропустил пешеходов. Когда его остановили сотрудники ГИБДД и проверили на состояние опьянения, то освидетельствование нашло следы психотропного вещества из группы барбитуратов.

Суд постановил, что законодательство в сфере дорожного движения запрещает управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.