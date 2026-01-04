Инновационные технологии применили при строительстве Рублево-Архангельской линии метро

При строительстве Рублево-Архангельской линии метро в Москве используется множество инновационных технологий и материалов.

На станции "Звенигородская" облицовку путевых стен делают из тонированной нержавеющей стали, которая создает эффект черного зеркала. Технологию такого производства взяли из аэрокосмической отрасти. Весь цикл изготовления, включая сырье, полностью российский.

