Съезды и эстакада появятся на участке от ТТК до Звенигородского шоссе

Три съезда, пешеходный переход и эстакада появятся на участке от Третьего транспортного кольца до Звенигородского шоссе, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Проект планировки участка разработала Москомархитектура. Планируется также обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.

Благодаря этому проекту удобнее станет добираться до "Москва-Сити", улучшится и транспортное обслуживание Пресненского района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

