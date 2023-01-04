В продажу поступили карты "Тройка" с советскими автомобилями

Коллекционные карты "Тройка" с изображением советских автомобилей появились в продаже в сувенирных магазинах Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Билеты с изображением отечественных авто XX века называют прекрасным сувениром для тех, кто интересуется транспортом и его историей. На новых лимитированных "Тройках" изображены "Москвич-407", "Москвич-412" и ГАЗ 24-01. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.